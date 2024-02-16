2024-02-16T11:03:45+03:00
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2024-02-16T11:03:45+03:00
2024
https://1prime.ru/itb/20240216/843086653.html
В России вырос спрос на компьютеры кустарной сборки, пишет СМИ
ИТ-бизнес
Новости
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В России вырос спрос на настольные компьютеры, собранные кустарным способом, пишут "Известия". Продажи компьютеров, собранных частными лицами, выросли на 66% в 2023 году. В этот... ПРАЙМ, 16.02.2024
ит-бизнес, технологии, новости, диджитал, компьютеры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В России вырос спрос на настольные компьютеры, собранные кустарным способом, пишут "Известия".
Продажи компьютеров, собранных частными лицами, выросли на 66% в 2023 году. В этот период на такие машины пришлось 20 процентов десктопов, что в два раза больше, чем годом ранее. Средняя цена такого ПК составила 40 тысяч рублей.
Рост интереса к таким девайсам наблюдается впервые с конца 1990-х — начала 2000-х годов.
Захват ниши локальными сборщиками издание объясняется тем, что ведущие мировые бренды перестали поставлять компьютеры в Россию. В этих условиях самостоятельная сборка компьютеров может быть дешевле, чем десктопы известных брендов.
Основные покупатели самосборных компьютеров — геймеры, разработчики, люди творческих специальностей и малый бизнес, отмечается в статье. С развитием гейминга в России и возможностью получить систему с оптимальными характеристиками и сэкономить связан спрос на сборку ПК вместо покупки готового.
Как отмечается, современные ПК имеют открытую архитектуру, что делает их сборку фактически не кустарной.