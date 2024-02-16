МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В России вырос спрос на настольные компьютеры, собранные кустарным способом, пишут "Известия". Названа наиболее востребованная специализация среди работников IT-отрасли

Продажи компьютеров, собранных частными лицами, выросли на 66% в 2023 году. В этот период на такие машины пришлось 20 процентов десктопов, что в два раза больше, чем годом ранее. Средняя цена такого ПК составила 40 тысяч рублей.

Рост интереса к таким девайсам наблюдается впервые с конца 1990-х — начала 2000-х годов.

Захват ниши локальными сборщиками издание объясняется тем, что ведущие мировые бренды перестали поставлять компьютеры в Россию. В этих условиях самостоятельная сборка компьютеров может быть дешевле, чем десктопы известных брендов.

Основные покупатели самосборных компьютеров — геймеры, разработчики, люди творческих специальностей и малый бизнес, отмечается в статье. С развитием гейминга в России и возможностью получить систему с оптимальными характеристиками и сэкономить связан спрос на сборку ПК вместо покупки готового.

Как отмечается, современные ПК имеют открытую архитектуру, что делает их сборку фактически не кустарной.