2024-02-17T05:36:28+03:00
2024-02-17T05:36:28+03:00
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2024
https://1prime.ru/itb/20240217/843098362.html
СМИ: суд в США передумал принуждать Маска дать показания о покупке Twitter
ИТ-бизнес
Новости
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Суд в Калифорнии передумал принуждать предпринимателя Илона Маска давать показания в комиссии по ценным бумагам о покупке соцсети Twitter, сообщает Bloomberg. "Федеральный судья... ПРАЙМ, 17.02.2024
ит-бизнес, технологии, новости, илон маск, twitter
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 17 фев — ПРАЙМ. Суд в Калифорнии передумал принуждать предпринимателя Илона Маска давать показания в комиссии по ценным бумагам о покупке соцсети Twitter, сообщает Bloomberg.
"Федеральный судья сообщила, что по ошибке распорядилось исполнить повестку", — сообщает агентство.
Как говорится в сообщении, Маск сможет оспорить соответствующе решение в следующей инстанции, а судья, постановившая, что повестку требуется исполнить, изменила свою позицию на рекомендательную. Дело передано окружному судье, отмечает агентства.
Ранее суд согласился обеспечить исполнение повестки в адрес Маска о показаниях для комиссии по ценным бумагам и биржам о возможных нарушениях при покупке Twitter.
Маск осенью прошлого года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. За сделкой последовала череда сокращений персонала компании.