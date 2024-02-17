ВАШИНГТОН, 17 фев — ПРАЙМ. Суд в Калифорнии передумал принуждать предпринимателя Илона Маска давать показания в комиссии по ценным бумагам о покупке соцсети Twitter, сообщает Bloomberg. Компания Маска SpaceX "переехала" из Делавэра в Техас

"Федеральный судья сообщила, что по ошибке распорядилось исполнить повестку", — сообщает агентство.

Как говорится в сообщении, Маск сможет оспорить соответствующе решение в следующей инстанции, а судья, постановившая, что повестку требуется исполнить, изменила свою позицию на рекомендательную. Дело передано окружному судье, отмечает агентства.

Ранее суд согласился обеспечить исполнение повестки в адрес Маска о показаниях для комиссии по ценным бумагам и биржам о возможных нарушениях при покупке Twitter.

Маск осенью прошлого года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. За сделкой последовала череда сокращений персонала компании.