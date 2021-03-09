МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. В России хотят ввести уголовную ответственность за провоцирование роста цен на продукты питания. В статье УК РФ "Манипулирование рынком" может появиться новая норма, предусматривающая наказание за распространение ложной информации, ведущей к панике среди покупателей продуктов питания. С таким предложением выступил депутат Госдумы Анатолий Выборный, сообщают "Известия".

Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т. д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита, пояснил парламентарий. Предлагаемые поправки в УК предполагают штраф для физ.лиц от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, а для юр.лиц — от 500 до 800 тыс. рублей.

По мнению Анатолия Выборного, стремление спекулянтов заработать на искусственно созданном ажиотаже должно быть наказуемо.

"Ведомство в целом поддерживает введение ответственности за умышленные ценовые фейки", — заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).