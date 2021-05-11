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2021
https://1prime.ru/legal/20210511/833631847.html
В России упрощена процедура назначения пособий и льгот
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Социальные пособия и другие меры поддержки в России теперь можно будет назначать автоматически, без заявления получателя. Соответствующий закон вступил в силу 11 мая. Об этом... ПРАЙМ, 11.05.2021
закон, льготы, пособия, новости, финансы, общество , право
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Социальные пособия и другие меры поддержки в России теперь можно будет назначать автоматически, без заявления получателя. Соответствующий закон вступил в силу 11 мая. Об этом сообщает "Парламентская газета".
С 1 января чиновники, ответственные за социальную помощь, получили доступ к Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). С помощью этой базы данных можно назначать пособия автоматически, без заявления получателя, на основании внесенных туда данных. Однако региональные ведомства не могли вносить в ЕГИССО информацию о гражданах, которая дает основания для начисления пособий.
"Чиновники либо собирали данные вручную, либо вынуждали людей самостоятельно предоставлять документы. Вступивший в силу закон устраняет эту проблему. Все учреждения смогут получать нужные данные из различных структур в электронной форме — без участия граждан и бумажных запросов", — объяснил во время рассмотрения проекта закона в Госдуме замглавы Минтруда Алексей Скляр.
Помимо этого, он подчеркнул, что "у тех регионов, которые имеют собственные высокоразвитые технологические информационные системы, а также средства бюджетов на их поддержание и развитие, сохранится возможность использования этих самых систем и в дальнейшем".