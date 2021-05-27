МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Список нотариальных действий, за которыми уже можно обратиться через интернет, теперь пополнился еще двумя — на портале Федеральной нотариальной палаты сегодня можно "заказать" свидетельство верности перевода и депонировать денежные средства для расчета по сделке.

Напомним, что ранее в Личном кабинете на портале ФНП стали доступны для обращения через интернет такие нотариальные действия, как:

получение выписки из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества;

обеспечение доказательств в сети интернет;

принятие на депозит нотариуса безналичных денежных средств для исполнения обязательств;

передача электронных документов от одних физических или юридических лиц к другим;

совершение исполнительной надписи.

Преимущества удаленного обращения за нотариальным действием очевидны — это экономия времени на личный визит в нотариальную контору, удобство обращения к нотариусу "не вставая с дивана". При этом соблюден главный принцип нотариальной деятельности — полная гарантия защиты прав и заявителей, и третьих лиц. Удаленно можно совершать только те действия, для которых не требуется проверка реальной воли заявителя, потому что при совершении такого нотариального действия не может быть причинен ущерб ему или другим лицам. Тарифы на совершение таких нотариальных действий такие же, как и при личном обращении в нотариальную контору. Нотариус рассказал, кому положены льготы на услуги при сделках с жильем

Для того, чтобы обратиться за удаленным совершением нотариального действия, следует зайти на портал Федеральной нотариальной палаты notariat.ru, зайти в раздел "Удаленные нотариальные действия" и авторизоваться в личном кабинете. Для этого достаточно иметь подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг и ключ усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Список удостоверяющих центров, где можно получить УКЭП, можно найти на сайте Минцифры digital.gov.ru.

Советник президента Федеральной нотариальной палаты по информационным технологиям Михаил Муковозов рассказал "Прайм" о том, что после авторизации данные пользователя из Госуслуг будут автоматически включены в заявление на совершение нотариального действия. "Далее система сама подскажет необходимые шаги, в зависимости от выбранного нотариального действия. Если потребуется — нужно будет загрузить сканы документов. Пользователь выбирает субъект России или нотариальный округ, в котором он хочет, чтобы было совершено нотариальное действие, заверяет заявление с помощью УКЭП и отправляет его", — объяснил он. После получения уведомления о том, что его запрос принят в работу, пользователь должен оплатить нотариальное действие.

Нотариусы, которые готовы в настоящий момент принимать онлайн-заявления, формируют виртуальную очередь, в которой ожидают поступления заявок. Отправленное заявление поступает первому из них. Ожидается, что, благодаря большой разнице в часовых поясах нашей страны, почти в любое время суток можно будет рассчитывать на быстрый прием заявления в работу. Если вдруг в указанном нотариальном округе не найдется нотариуса, готового в конкретный момент совершить нотариальное действие, система предложит либо выбрать другой нотариальный округ, либо подняться "на уровень выше" и расширить "зону поиска свободного нотариуса" до субъекта России. Эксперты оценили опцию входа на сайты объявлений через госуслуги

В итоге заявитель получит электронный документ, удостоверенный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Также при необходимости, по запросу можно также получить документ в традиционном бумажном формате. Кроме того, можно обратиться в любую нотариальную контору и попросить перевести документ в бумажную форму с сохранением его юридической силы.

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, в свою очередь, напомнил "Прайм" о том, что "в ближайшее время ожидается запуск в работу еще двух удаленных нотариальных действий: принятие на хранение электронных документов и конвертация электронного документа из одного формата в другой с сохранением его юридической силы. Потенциальная востребованность этих двух нотариальных действий ожидается очень высокой, и будет расти с проникновением процессов цифровизации в гражданский оборот. Особое значение удаленный формат обращения к нотариусу имеет для жителей труднодоступных и малонаселенных районов России".

Отмечается, что само появление удаленного и дистанционного форматов совершения нотариальных действий — это качественно новый этап развития "цифрового нотариата". Он предлагает обществу совершенно новые, удобные, быстрые и защищенные инструменты. Соответствующий закон был принят в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика", осенью 2020 года Минюст утвердил соответствующую нормативную базу, и в кратчайшие сроки Федеральная нотариальная палата провела масштабные работы по доработке и расширению Единой информационной системы нотариата, созданию новых, уникальных модулей системы для работы с этими новеллами.

Дистанционное удостоверение сделок двумя и более нотариусами, предусмотренное законом наряду с "удаленными" нотариальными действиями, также доступно для граждан России. Первые такие сделки уже были удостоверены нотариусами — это и купля-продажи недвижимости, когда стороны сделки находились в разных концах страны, и алиментные соглашения, и другие сделки, когда их участники могут сэкономить значительные средства и время, обращаясь каждый к ближайшему нотариусу вместо поездок в другие города.