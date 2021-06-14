МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. В Жилищный кодекс хотят добавить новую статью и штрафовать хозяев квартир, чьи арендаторы слишком шумные. Жильцы имеют право обратиться к хозяину квартиры, чтобы тот уладил проблему. В противном случае собственника жилья оштрафуют. Об этом сообщают "Известия".

Отметим, что Законодательство гарантирует право на отдых: в Москве время тишины установлено с 23:00 до 07:00 и с 13:00 до 15:00, в Санкт-Петербурге — с 22:00 до 8:00. В том случае, если никакие ограничения и обращения к правоохранителям не помогают, юристы считают целесообразным обращаться в суд. Однако для этого будет необходимо собрать доказательства — показания свидетелей, акты измерения уровня шума, копии обращений в правоохранительные органы. "Не забывайте заявить требование компенсации морального вреда. Конечно, сумм больших взыскано не будет, но наказание рублем часто более эффективно, чем беседа с сотрудником правоохранительных органов", — отметил юрист Андрей Лямзин. Владельцам квартир грозят новые штрафы из-за арендаторов

С претензиями к хламу на лестничной площадке, общем тамбуре или в подъезде можно обратиться в управляющую компанию. Рассказать о ненадлежащем содержании общего имущества, потребовать вынести соседям предостережение. Юрист напомнил, что постановление правительства РФ № 390 или СанПин 2.1.2.2645-10 запрещают хранить в тамбурах, на лестничных клетках и местах под лестницами личные вещи, мебель, мусор, горючие и другие материалы. Захламление прохода нарушает правила противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы.

Курящие соседи, выбрасывающие окурки с балкона, засоряют территорию двора и потенциально угрожают пожаром всему дому. Если беседы не помогают, можно обратиться в полицию, предоставив доказательства того, как сосед кидает окурки с балкона. Полиция составит протокол об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» и выпишет нарушителю штраф от 1000 до 4000 рублей. Юрист напомнил, что в многоквартирном доме запрещено курить в лифтах и местах общего пользования, то есть на лестничных площадках, чердаках, подвалах, подъездах (ФЗ №15, ст. 12, п.1 пп.10).