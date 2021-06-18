МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отклонил принятый ранее Госдумой закон, который предусматривает полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законопроектом уточнялось одно из оснований освобождения редакции, главного редактора, журналиста от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, — если такая информация является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, в том числе сетевым изданием, главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение.