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https://1prime.ru/legal/20210618/833967945.html
Путин отклонил закон об ужесточении правил цитирования для СМИ
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент РФ Владимир Путин отклонил принятый ранее Госдумой закон, который предусматривает полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если их главных... ПРАЙМ, 18.06.2021
фейк-ньюс, сми, владимир путин, новости, общество , право
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отклонил принятый ранее Госдумой закон, который предусматривает полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроектом уточнялось одно из оснований освобождения редакции, главного редактора, журналиста от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, — если такая информация является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, в том числе сетевым изданием, главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение.