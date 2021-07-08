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Большинство штатов США подали антимонопольный иск против Google
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Большинство штатов США подали антимонопольный иск к Google из-за ее контроля над магазином приложений Android, сообщило издание Politico со ссылкой на иск. По его данным, к иску... ПРАЙМ, 08.07.2021
google, сша, новости, экономика, общество , право
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Большинство штатов США подали антимонопольный иск к Google из-за ее контроля над магазином приложений Android, сообщило издание Politico со ссылкой на иск.
По его данным, к иску присоединились 36 штатов и столица США Вашингтон.
Это уже третий по счету иск, который подают группы штатов, пытаясь привлечь Google к ответственности за потенциальные нарушения антимонопольного законодательства. Также в 2020 году министерство юстиции США присоединилось к 14 штатам в антимонопольном иске по использованию Google контрактов с Apple, Mozilla и производителями смартфонов, что должно было обеспечить Google контроль над рынком поиска с мобильных устройств.
Сама же Google давно отрицает обвинения в монополизме, заявляя, что приносит пользу потребителям, и назвала антимонопольный иск минюста США необоснованным.