МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Большинство штатов США подали антимонопольный иск к Google из-за ее контроля над магазином приложений Android, сообщило издание Politico со ссылкой на иск. Россиян предупредили о приложениях, крадущих данные в Facebook

По его данным, к иску присоединились 36 штатов и столица США Вашингтон.

Это уже третий по счету иск, который подают группы штатов, пытаясь привлечь Google к ответственности за потенциальные нарушения антимонопольного законодательства. Также в 2020 году министерство юстиции США присоединилось к 14 штатам в антимонопольном иске по использованию Google контрактов с Apple, Mozilla и производителями смартфонов, что должно было обеспечить Google контроль над рынком поиска с мобильных устройств.

Сама же Google давно отрицает обвинения в монополизме, заявляя, что приносит пользу потребителям, и назвала антимонопольный иск минюста США необоснованным.