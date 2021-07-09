МОСКВА, 9 июля — ПРАЙМ. Россияне невнимательно подходят к изучению трудовых договоров при устройстве на работу, считают 48% представителей российских компаний. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на результаты опроса Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ и Аналитического центра НАФИ.

Отмечается, что 9% опрошенных убеждены, что граждане вообще не читают трудовые договоры. Вместе с тем лишь 37% работодателей считают, что в процессе трудоустройства будущие сотрудники всегда или почти всегда изучают договор перед тем, как его подписать. Эксперты увидели завершение "гонки кешбэков" по картам

Из исследования также понятно, что отношение к таким документам различается в зависимости от направления деятельности организации. Так, представители сферы недвижимости чаще других отмечают, что их соискатели всегда или почти всегда читают трудовой договор (46% против 37% в среднем по стране).

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров считает, что многие сотрудники считают трудовой договор формальностью, потому и не уделяют ему должного внимания. При этом он отмечает большую внимательность к таким документам со стороны соискателей на руководящие должности, так как они предполагают высокую ответственность.

Опрошенные "Известиями" эксперты говорят о том, что всем соискателям в обязательном порядке нужно внимательно читать трудовой договор. В пользу этого утверждения говорит исследование правовой грамотности россиян. Согласно его результатам, трудовые отношения входят в топ-3 сфер, в которых права граждан страны нарушаются чаще всего. Именно невнимательное отношение специалистов к трудовым договорам при устройстве на работу создает предпосылки для подобного рода нарушений.