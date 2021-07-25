МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Кабмин подготовил проект документа, содержащего новый перечень видов доходов, с которых производится удержание алиментов, сообщила "Российская газета". Правительство одобрило оптимизацию функций Фонда защиты прав дольщиков

Новая редакция перечня включает в себя два крупных изменения. Теперь алименты не будут взыскиваться с социальных пособий, получаемых малоимущими и безработными гражданами.

Вторым изменением является расширение перечня доходов, получаемых с имущества. В частности, по новому документу не требуется предоставлять доказательства, подтверждающие систематический характер продажи имущества для признания полученных в результате этого средств доходами.

Эксперты отмечают, что необходимость принятия нового документа, а не внесения поправок в старый, продиктована необходимостью упрощения законодательства. Так как нынешние акты неоднократно подвергались правкам, навигация по ним может быть затруднительной. В новом проекте излагаются все актуальные доходы, с которых можно или нельзя взыскивать алименты.