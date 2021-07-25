Кабмин предложил ряд изменений в список доходов плательщиков алиментов
Правительство подготовило проект нового списка доходов, с которых взыскиваются алименты
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Кабмин подготовил проект документа, содержащего новый перечень видов доходов, с которых производится удержание алиментов, сообщила "Российская газета".
Новая редакция перечня включает в себя два крупных изменения. Теперь алименты не будут взыскиваться с социальных пособий, получаемых малоимущими и безработными гражданами.
Вторым изменением является расширение перечня доходов, получаемых с имущества. В частности, по новому документу не требуется предоставлять доказательства, подтверждающие систематический характер продажи имущества для признания полученных в результате этого средств доходами.
Эксперты отмечают, что необходимость принятия нового документа, а не внесения поправок в старый, продиктована необходимостью упрощения законодательства. Так как нынешние акты неоднократно подвергались правкам, навигация по ним может быть затруднительной. В новом проекте излагаются все актуальные доходы, с которых можно или нельзя взыскивать алименты.
https://1prime.ru/legal/20210725/834292090.html
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