МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Росреестра Олега Скуфинского организовать работу по оформлению гаражей и земельных участков под ними в рамках "гаражной амнистии" максимально комфортно для россиян, чтобы все шло четко и без сбоев. В России началась подготовка к будущему с низким спросом на углеводороды

"Те, кто много лет имел такое строение неоформленное, смогут все это легализовать и сделать это быстро и качественно. Я просил бы, чтобы вы внимательно отнеслись к тому, чтобы организовать эту работу с точки зрения комфорта людей", — сказал Мишустин в ходе рабочей встречи с главой ведомства.

"Нужно организовать эту работу четко и без сбоев", — добавил он.

Президент России Владимир Путин подписал в начале апреля закон, известный как "гаражная амнистия". Он вводит механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. Воспользоваться "амнистией" смогут не только изначальные владельцы гаражей, но и наследники граждан, получивших или построивших гараж, а также те, кто купил гараж по соглашению у первоначального собственника.

Зарегистрировать права на гаражи и земельные участки под ними граждане смогут с 1 сентября 2021 года.