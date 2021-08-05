МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура требует взыскать с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова 22 миллиона долларов, остальные 100 миллионов с лишним – с Альфа-банка, сообщили РИА Новости в Гагаринском суде Москвы. Fitch повысило рейтинг Альфа-банка

Накануне суд сообщал о поступлении иска к Абызову и Альфа-банку, досудебная подготовка намечена на 12 августа. "Коммерсант" отмечал, что сумма иска превышает 126 миллионов долларов: экс-министр разместил в банке средства, имеющие, по данным Генпрокуратуры, коррупционное происхождение.

"Генпрокуратура просит взыскать с Абызова М.А. 22 миллиона долларов, с Альфа-банка — 30 829 755 долларов 34 цента и 5 642 993 352 рублей 13 копеек", — сказала собеседница агентства.

Таким образом, общая сумма иска приближается к 130 миллионам долларов по текущему курсу.

Абызов — фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии — Сибирской энергетической компании и Региональных электрических сетей — и вывел их за рубеж. Абызова также обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.

Гагаринский суд Москвы в октябре по иску Генпрокуратуры взыскал с экс-чиновника 32,5 миллиарда рублей в доход государства. По мнению прокуратуры, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.