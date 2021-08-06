МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Новый вид мошенничества появился в России — злоумышленники изготавливают дубликат сим-карты жертвы и списывают деньги через банковское приложение, сообщили эксперты международного разработчика антивирусных решений ESET. Россиянам раскрыли основные приемы из арсенала мошенников

"В сети начинает набирать обороты новый вид мошенничества с сим-картами, который позволяет хакерам получить доступ к номеру телефона и моментально переводить деньги из банковских приложений", — рассказал обозреватель ESET Станислав Жураковский, слова которого приводятся в сообщении.

На первом этапе мошенники приобретают на черном рынке фейк-аккаунт (созданный несколько лет назад и ничем не отличающийся от настоящего), на втором этапе производится поиск жертвы, цель новой атаки социальной инженерии — предприниматели и владельцы бизнеса. После этого злоумышленник выясняет номер телефона, например, предлагает перевести общение в мессенджер.

Узнав номер, хакер делает поддельную доверенность на получение дубликата сим-карты жертвы, причем обычно заявление подают в филиале оператора, расположенном на другом конце страны. На заключительном этапе осуществляется перевод денег: мошенник обращается в банк для восстановления пароля от банковского приложения, пройдя аутентификацию по личному номеру, и переводит все деньги с карты на другой счет. Мошенники придумали схему с шантажом "троллящих" их россиян

Чтобы избежать подобных проблем, эксперты советуют выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора — к нему можно привязать банки и соцсети, он связан с основным, но остается недоступным для третьих лиц. Кроме того, стоит переключить в банках SMS-авторизацию на push в приложении и подготовить "запрет передоверенности", не позволяющий выдавать дубликат сим-карты без личного присутствия по доверенности.

"С точки зрения банков — это даже не мошенничество. Потому что двухфакторные авторизации на сим-картах являются подтверждением личности. Если перевели деньги с помощью вашей сим-карты, значит это сделали вы. Выходит, что современная сим-карта оказывается важнее и весомее паспорта, а ее кража — опаснее утери основного документа гражданина страны", — отметил Жураковский.