МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Московская биржа начала маркировать сложные финансовые инструменты, сообщается на сайте биржи. Эксперт рассказал, как повысить доход на бирже без лишних вложений

В июне в России вступил в силу закон, запрещающий продажу неквалифицированным инвесторам-физлицам сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) без прохождения обязательного тестирования. Такое тестирование начнется в РФ 1 октября 2021 года, однако некоторые сложные инструменты нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года.

"Московская биржа реализовала новый функционал в брокерском интерфейсе фондового рынка – маркировку сложных финансовых инструментов. Он призван помочь брокерам и банкам снизить количество случаев приобретения частными инвесторами продуктов, рисков которых они не понимают", — говорится в сообщении торговой площадки.

Отмечается, что маркировка предназначена для банков и брокеров. На основе этой информации они могут принимать решения о предоставлении своим клиентам доступа к соответствующим продуктам. Это позволит банкам и брокерам автоматизировать разграничение доступа инвесторов к инструментам в зависимости от их статуса.

Таким образом все инструменты фондового рынка Мосбиржи получат новое информационное поле "Сложный продукт", где будет указана соответствующая категория: инструмент, доступный всем инвесторам без ограничений, инструмент для квалифицированных инвесторов и инструмент, доступный для инвесторов при условии успешного прохождения тестирования (с указанием номера теста).

"Маркировка сложных инструментов поможет брокерам и банкам упростить процедуры обслуживания розничных клиентов и позволит оперативно внедрить институт тестирования частных инвесторов, который появится на финансовом рынке этой осенью", — приводятся в сообщении слова директора департамента долгового рынка Мосбиржи Глеба Шевеленкова.