МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. В России все нюансы наследственных правоотношений регулируются Гражданским Кодексом РФ, в котором указаны в том числе и нормы сложных случаев наследования: и когда наследодатель оформил завещание (наследование по завещанию), и когда этот документ не был составлен (наследование по закону), рассказал агентству "Прайм" руководитель юридической практики компании "Интерцессия" Григорий Скрипилев.

"Чаще всего гражданам в наследство достается недвижимость. Например, квартиру можно унаследовать как по завещанию, так и по закону. В первом случае владелец должен обратиться к нотариусу, чтобы он грамотно составил завещание и заверил документ. В нем могут быть указаны любые наследники – не только родственники", — отмечает юрист.

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Но чаще всего бывает так, что никаких документов при жизни наследователь не составлял. Тогда имущество входит в наследственную массу, и она делится между наследниками в порядке определенных законом наследственных очередей (по степени родства), говорит Скрипилев.

"Наследниками первой очереди являются дети, родители и супруги, за ними идут лица, которые были на иждивении человека не меньше года до его смерти. Ко второй очереди относятся: братья, сестры, бабушки и дедушки. Родственники одной очереди получают наследство в равных долях", — поясняет юрист.

Важно, чтобы наследники не пропустили срок, заявить о своих правах. Он составляет шесть месяцев со дня смерти наследодателя. Если срок пропущен, восстановить свои права можно через суд. Для этого потребуется паспорт, с которым нужно посетить нотариуса по месту последней регистрации наследодателя, обращает внимание собеседник "Прайм".

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Также возможна ситуация, когда позже выясняется, что наследовать квартиру могут сразу несколько человек, тогда претенденты на квартиру могут оспорить уже совершенную сделку в суде. Чтобы не было разногласий, один наследник может предложить другому выкупить свою долю. Когда речь идет о несовершеннолетнем гражданине, то все операции проводятся через органы опеки и попечительства, которые дают согласие на совершение сделки, заключил юрист.