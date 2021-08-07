МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ, Алена Кутовая. Статьей 1157 ГК РФ закреплено право наследника отказаться от наследства в пользу других лиц (направленный отказ) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (безусловный отказ). Такой отказ может иметь весьма негативные последствия, рассказал агентству "Прайм" председатель Коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис. Юрист разъяснил, нужно ли наследникам ИП платить налоги

"Если на самом деле наследник отказывается от причитающейся ему доли наследства ввиду договоренностей с другими наследниками о компенсации (денежной, доли в другой части наследственной массы) то в случае неисполнения таких "встречных" договоренностей отказ от наследства не может впоследствии быть взят обратно", — подчеркивает он.

Отказ от наследства по завещанию для получения доли в наследстве на основании закона может также нести в себе опасность неполучения ожидаемой части наследственной массы в случае дополнительного появления наследников в установленный законом срок, обращает внимание юрист. Пользователей предупредили об опасности скриншотов

А отказ наследника от доли наследодателя в бизнесе, ввиду договоренностей с конкурентами или другими собственниками долей может обернуться для бизнеса весьма негативно. Речь идет о сосредоточении контролирующего процента доли или акций в руках некомпетентных лиц или реализации интересов конкурентов.

По словам эксперта, отказ должника от наследства ликвидного имущества в пользу заинтересованного лица может быть в последующем признан судом недействительным, поскольку причиняет вред правам кредиторов.

"Если в этот период с недвижимым наследуемым имуществом, от которого был отказ, происходили сделки, то признание недействительным отказа от наследства повлечёт за собой череду судебных споров о признании сделок с недвижимым наследуемым имуществом недействительными", — подытожил юрист.

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