МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. КПРФ намерена в случае победы на сентябрьских выборах в Госдуму первым делом принять законопроект о снижении пенсионного возраста, заявил в среду лидер коммунистов Геннадий Зюганов. В Совфеде исключили возвращение к прежнему пенсионному возрасту

Депутаты Госдумы от КПРФ ранее внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года. В Федерации независимых профсоюзов и Совфеде связали внесение законопроекта с предстоящими выборами.

"Вот проект закона об отмене предыдущей пенсионной реформы — возвращение к тому, чтобы женщины в 55 лет (выходили на пенсию), мужчины — в 60. Подписала вся фракция. Поэтому первым законом, который мы примем после выборов, будет отмена этого пенсионного людоедства", — заявил Зюганов на пресс-конференции, продемонстрировав журналистам текст законопроекта.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее в среду заявил РИА Новости, что возвращения к прежнему пенсионному возрасту уже не будет, соответствующий законопроект КПРФ, по мнению Рязанского, это не более чем элемент предвыборной кампании накануне выборов в Госдуму.

Внесение КПРФ проекта о снижении пенсионного возраста обусловлено близостью выборов, такое техническое решение не решит основных проблем, среди которых, в частности, низкие пенсии в стране, пояснил ранее РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. По его словам, нужно вернуться к разработке системы, которая, с одной стороны, предусматривала бы повышение пенсий, а с другой — снижение пенсионного возраста.