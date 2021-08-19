МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви обжаловал приговор по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Калви, как и другие фигуранты, получил условный срок.

"В суд поступила апелляционная жалоба защиты Калви", — сказали в суде.