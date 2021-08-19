2021-08-19T17:09:22+03:00
2021-08-19T17:09:22+03:00
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Калви обжаловал приговор
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Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви обжаловал приговор по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Калви,... ПРАЙМ, 19.08.2021
апелляция, дело калви, новости, экономика, бизнес, финансы, общество , макроэкономика, право
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви обжаловал приговор по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Калви, как и другие фигуранты, получил условный срок.
"В суд поступила апелляционная жалоба защиты Калви", — сказали в суде.