МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы в среду рассмотрит вопрос о заочном аресте экс-бенефициара Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева по новому уголовному делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Новые выплаты пенсионерам коснутся порядка 43 миллионов человек

Ранее в суд поступили ходатайства следователя о заочном избрании в отношении братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Им вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ранее санкцию на их арест в рамках другого дела уже выдал Басманный суд Москвы. Вопрос о заочной санкции на арест в отношении Алексея Ананьева суд рассмотрит 27 августа.

По версии следствия, братья Ананьевы в составе организованной группы растратили принадлежащие банку деньги в пользу своей Promsvyaz Capital B.V. Следствию известно, что в конечном итоге из России на Кипр были выведены 87,2 миллиарда рублей. На имущество братьев — счета, земли, дома, автомобили и самолеты — стоимостью 50 миллиардов рублей наложен арест.

В конце июля Генпрокуратура направила в суд дело в отношении пятерых соучастников братьев Ананьевых о хищении 87 миллиардов рублей.