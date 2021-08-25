МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Звуковую рекламу в РФ теперь запрещено размещать на зданиях, сооружениях и жилых домах, — соответствующий закон вступает в силу в среду. Правительство продлило "Семейную ипотеку"

Президент России Владимир Путин подписал закон в конце мая. Он вступает в силу через 90 дней после официального опубликования, т.е. 25 августа.

Документ запрещает рекламу с использованием звукового оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий, строений, сооружений, в том числе на жилых домах.

Инициатором принятия закона выступила дума Астраханской области. Разработчики указывали, что из-за отсутствия регламентации звуковая реклама становится навязчивой, создавая социальную напряженность. Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены слушать одну и ту же рекламу непрерывно.