МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Небанковская кредитная организация "Мобильная карта" утверждена в качестве единого центра учета перевода ставок букмекерских контор, следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина. Правительство продлило "Семейную ипотеку"

"Распоряжение… об определении общества с ограниченной ответственностью небанковской кредитной организации "Мобильная карта" единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов", — сказано в документе. Распоряжение вступает в силу 1 сентября.

"Мобильная карта", согласно информации на сайте Банка России, находится во владении миноритарных участников, крупнейшие доли принадлежат предпринимателям Ольге Журавской (16,5%) и Игорю Авдееву (11,25%).

В декабре в РФ был принят новый закон, учреждающий Единый регулятор азартных игр в качестве нового государственного органа с широкими полномочиями надзора за рынком ставок на исход событий. И к концу сентября текущего года новый назначенный ЕЦУП (единый центр учёта) должен заменить отдельных операторов.

Ранее один из крупнейших платежных сервисов Qiwi, оператор одноименных платежных кошельков, заявлял, что хочет стать единым центром учета ставок букмекерских контор и что подал соответствующую заявку. В сообщении компании отмечалось, что если Qiwi не сможет обеспечить себе активную роль в этой сфере, то это негативно скажется на ее бизнесе.