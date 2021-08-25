МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Единичные случаи списания соцвыплат у россиян в счет просроченной задолженности иногда случаются, хотя банки всегда решают их в пользу клиентов, рассказали РИА Новости в кредитных организациях. Депутаты предложили ввести базовый доход для семей с детьми

Согласно действующему законодательству, перечень выплат, на которые недопустимо обращать взыскание, установлен законом об исполнительном производстве. Банки перед списанием денежных средств по исполнительным документам должны проверять, могут ли они на конкретную выплату обратить взыскание. Те социальные выплаты, которые не зафиксированы в указанном законе, банк обязан списывать — иначе рискует получить штраф за неисполнение требований, указанных в исполнительном документе.

В то же время указами президента предусмотрена защита специальных и единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями. Президент России Владимир Путин во вторник предложил сразу после избрания нового состава Госдумы отрегулировать вопрос списания соцвыплат и изменить закон, запретив автоматически списывать средства соцвыплат и пособий за долги граждан, в том числе в рамках исполнительного производства. Он добавил, что в рамках данного механизма банки должны будут вернуть гражданам уже списанные за долги средства.

"Это единичные случаи, которые мы всегда решаем в пользу клиентов. Мы не всегда точно видим источник и характер выплаты по взысканию, особенно, если списание производится со счёта в другом банке. Однако с учётом поручения, мы усилим межбанковское взаимодействие для решения этой задачи", — отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Новые выплаты пенсионерам коснутся порядка 43 миллионов человек

Директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский пообещал, что банк свяжется со всеми клиентами, кто столкнулся со списанием средств в счет погашения просроченной задолженности, и найдет наилучший вариант решения ситуации.

В Московском кредитном банке отметили, что всегда работали в рамках действующего законодательства. В "Открытии" заявили, что кредитная организация будет действовать строго в рамках правового механизма защиты социальных выплат от автоматического списания в счет погашения долгов граждан, который призвал создать президент.