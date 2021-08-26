МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Сервис с правилами финансовой безопасности в онлайне запущен на портале "Госуслуги", говорится в сообщении Минфина РФ. Финансист предупредил, чьи деньги рискуют сгореть на бирже

"Раздел "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество" начал работать на портале "Госуслуги". Проект реализован Минфином России, Банком России и Минцифры России при поддержке НИФИ Минфина России и АНО "Диалог", — сказано в сообщении.

Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций.

"Раздел о финансовом мошенничестве на "Госуслугах" позволит эффективнее коммуницировать с людьми, вовремя предупреждать их, давать грамотный финансовый совет к месту и ко времени. Со всеми заинтересованными сторонами мы будем развивать этот ресурс, дополняя его актуальной информацией и сервисами", — прокомментировал замминистра финансов Михаил Котюков.

Раздел будет полезен не только тем, кто пользуется банковскими картами, интернет-банкингом и делает покупки в интернете: речь идет в целом о финансовых мошенничествах, с которыми может столкнуться каждый, указывает Минфин.