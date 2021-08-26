МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Верховный суд РФ признал незаконной внесудебную блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей, следует из определений коллегии по экономическим делам. Эксперты ожидают снижение темпов отзыва лицензий у банков в России

Суд рассмотрел две жалобы ВТБ — в обоих случаях из-за налоговой задолженности банк заблокировал предпринимательские счета индивидуальных предпринимателей, но оставил свободными их личные счета. За это Налоговая инспекция оштрафовала сам банк. ВТБ оспорил штрафы в судах трех инстанций, но безуспешно. На его сторону встала экономическая коллегия ВС РФ и признала решение Налоговых инспекций недействительными.

В определении суда поясняется, что законодательство о налогах устанавливает различные правила взыскания задолженности с физических лиц и субъектов предпринимательской деятельности.

В отношении последних действует внесудебный порядок блокировки счетов — на основании решения налогового органа. Взыскать налоговую задолженность с простых граждан можно только через суд.

"Обращение взыскания на денежные средства гражданина, находящиеся на его банковском счете, не предназначенном для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе, если владелец счета имеет статус предпринимателя, не может не приводить к вмешательству в права личности, поскольку фактически означает уменьшение объема денежных средств, за счет которых гражданин обеспечивает жизнедеятельность себя и лиц, находящихся на его иждивении (оплачивает приобретение продуктов питания, одежды, лекарственных средств, медицинских услуг, иных необходимых для жизни благ)", — указал ВС РФ.

Суд отметил, что недостаток средств для погашения задолженности на предпринимательском счете не является основанием для обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счете гражданина, открытом для удовлетворения личных нужд. Налоговые органы всегда могут прибегнуть к исполнительному производству и требовать взыскания задолженности в судебном порядке.