МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Из-за COVID-19 и закрытых границ многие заядлые горожане бросились покупать загородную недвижимость. Но нужно иметь в виду, что по незнанию можно купить такой участок, к которому будет прилагаться целый набор ограничений, штрафов и обстоятельств, несовместимых со счастливой загородной жизнью. О том, как не попасть впросак, покупая дачу, подробно рассказал "МК" со ссылкой на комментарий первого зампреда Мособлдумы, главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина и риелтора Юлии Дымовой.

ДОЛГИ ПРЕЖНЕГО ВЛАДЕЛЬЦА

Эксперты советуют, что если вы решили купить дачу или участок под застройку в садовом товариществе, то первым делом следует познакомиться с председателем этого СНТ. От порядочности и деловых качеств этого человека во многом зависит комфорт проживания в поселке. Также он ответит на все вопросы, связанные с нюансами местного быта: каков размер членских взносов и на что они расходуются, как часто ремонтируются поселковые дороги, есть ли в СНТ газ, а если нет, то когда будет и так далее. И, наконец, только в правлении СНТ вы сможете узнать, нет ли за прежним хозяином участка долгов по членским взносам и за электричество. Россиян предупредили, какие полки в магазине лучше обходить стороной

"Бывает так, что земельный участок стоит 400 тысяч рублей, а долг по членским взносам накопился за несколько лет более 100 тысяч", — предупреждает Чаплин.

Дымова также предупреждает, что долги прежнего владельца могут стать для нового хозяина дачи неприятным сюрпризом. "Прежде, чем подписывать договор купли-продажи, обязательно поговорите с председателем СНТ или с руководителем, бухгалтером управляющей компании, если недвижимость находится на территории коттеджного поселка. Более того, в ответственных СНТ и КП сами органы правления настаивают на общении с новым владельцем", — настоятельно рекомендует она.

ГАЗ, ДИЗЕЛЬ ИЛИ ДРОВА — ЧЕМ ТОПИТЬ НА ДАЧЕ?

Выбирая дом или участок под застройку, нужно очень внимательно ознакомиться с коммуникациями. Главное, на что стоит обратить здесь внимание — это как и чем вы будете согреваться на даче, когда ударят морозы.

Дымова предлагает рассмотреть несколько вариантов. Первый — к участку подведен газ, и дом отапливается с помощью газового котла. Это самый благоприятный сценарий. Единственная забота владельца — вовремя платить по счетам за газ и следить за исправностью оборудования. Названы главные угрозы для накоплений россиян в этом году

А вот если газа нет, тогда возникают проблемы. Дом приходится отапливать с помощью твердотопливного, дизельного или электрического котла. Последний вариант — самый затратный, "топить" электричеством накладно. Зимой счета могут достигать 20-30 тысяч рублей. Топить твердым топливом (дровами или брикетами) — намного дешевле. Но с ними мороки больше, нужно заботиться о закупках дров, следить, чтобы они были сухие, колотые и нужного размера.

"То же самое касается и водоснабжения и канализации, напоминает Дымова.

Также за городом бываю т проблемы с электричеством. Аварийное отключение света — самая обычная история. Поэтому многие сельские жители предпочитают иметь на всякий случай еще свой дизель-генератор с автоматической системой запуска и запас дизельного топлива. Но тут есть важный момент: только очень мощный генератор сможет поддерживать одновременно работу всех электрических приборов в доме, а такой агрегат стоит очень дорого.

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ

"Новоиспечённые дачники редко понимают, какие им предстоят траты, чтобы содержать дачу в порядке. Еще меньше новички знают о том, на что собирают членские взносы в СНТ. А некоторые вообще уверены, что не обязаны их платить, если они не являются членами товарищества. Но это в корне неверно и противоречит закону", — напоминает Чаплин.

Размер членских взносов в подмосковных СНТ в среднем составляет 13-15 тысяч рублей в год с владельца участка. Эти деньги идут на ремонт дорог, оплату вывоза мусора, расчистку снега, замену лампочек уличного освещения, зарплату председателю и бухгалтеру товарищества.

Но это еще не все, бывают и целевые взносы — это когда собирают на что-то новое. Например, дачники решили поставить автоматические ворота на въезде. Установка откатных ворот сейчас обойдется в 200 тысяч рублей. Решение об их установке принимается на общем собрании товарищества, а сумма делится на всех собственников участков.

Так что, планируя покупку дачи, десять раз подумайте, потянете ли вы такую дорогую ношу.