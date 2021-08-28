МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. В сентябре в России вступает в силу целый ряд законов, среди которых закон о гаражной амнистии, больничных по уходу за детьми, о требованиях к организаторам азартных игр и о дистанционной продаже лекарств, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. В Госдуме призвали вывести монеты из обращения

"В первый месяц осени начинает действовать ряд важных для наших граждан нововведений", — отметил спикер ГД. Отдельно он выделил закон о больничных по уходу за ребёнком до 8 лет, добавил, что "это последовательный шаг по поддержке семей с детьми". Таким образом родители смогут получать больничные по уходу за ребёнком в размере 100% среднего заработка.

Володин подчеркнул актуальность закона о гаражной амнистии, по которому граждане теперь смогут оформить в собственность участок, на котором долгое время находились их гаражи. "Это справедливое решение", — заметил политик.

Кроме того, теперь в России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), который будет выявлять незаконную работу букмекеров в сети и "направлять целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и спортивным лигам". Вместе с тем финансовые организации должны будут предоставить полную информацию о договоре, услугах и рисках для клиента.

Работодатели с осени будут обязаны переводить в трехдневный срок удержанные денежные средства после перевода зарплаты должнику на депозитный счёт службы судебных приставов. В Госдуме оценили идею отказа от МРОТ

Также с сентября можно будет обжаловать штраф, зафиксированный дорожной камерой на Госуслугах.

Несетевые аптеки смогут продавать лекарства на маркетплейсах — раньше это можно было делать тем аптечным организациям, у которых не менее 10 аптек в стране и есть сайт.

У студентов появится возможность получать несколько квалификаций одновременно, менять после второго курса учебный профиль и переходить на другие факультеты. Возвращается обязательная предзащита диссертаций для аспирантов.

Среди прочего, инвалиды смогут получить электронный сертификат, который можно будет предъявлять, например, для покупки технического средства через интернет.