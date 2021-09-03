МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Правительство России оперативно сделало все, чтобы выделить свыше 430 миллиардов рублей на единовременные выплаты пенсионерам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава Минтруда рассказал о пенсионерах, получивших выплату в десять тысяч

"Вчера начались единовременные выплаты по 10 тысяч рублей пенсионерам. С этой инициативой глава государства выступил на съезде партии "Единая Россия", мы оперативно сделали все, чтобы выделить на реализацию этой инициативы свыше 430 миллиардов рублей. Это средства на помощь пенсионерам. в том числе работающим, а также инвалидам и тем, кто потерял кормильца", — сказал Мишустин на заседании правительства.

По его словам, также направили еще более 21 миллиарда рублей на выплаты пенсионерам, которые проходили военную и приравненную к ней службу. "В ближайшее время деньги начнут поступать людям", — отметил премьер.

Поддержку в виде единовременных выплат получат порядка 45 миллионов россиян, заявил премьер-министр.

По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч).

"Всего поддержку от государства получат около 45 миллионов человек. Средства перечисляются автоматически по принципу "социального казначейства", — сказал Мишустин на заседании правительства.