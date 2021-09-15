МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Экс-акционер "Трансаэро", председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна Анодина считает, что решение суда об обеспечительных мерах по делу о банкротстве авиакомпании юридически необоснованы, планирует подать апелляционную жалобу, говорится в ее заявлении на сайте МАК. Бывший главбух "Трансаэро" пойдет под суд за пособничество в растрате 560 млн рублей

Анодина отмечает, что 14 сентября Арбитражный суд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области решил применить обеспечительные меры по делу о банкротстве "Трансаэро" к ней, двум членам ее семьи и ещё двум лицам на сумму 1 триллион 225 миллиардов рублей.

"Данная сумма в пять раз превышает размер реестра кредиторов. Фактически же в судебных определениях для пяти лиц указано имущество немногим более 100 миллионов рублей, что составляет менее 0,01% от запрошенной суммы обеспечительных мер", — говорится в заявлении.

"При этом ни конкурсным управляющим, ни в судебных определениях не было приведено ни одного факта уменьшения нашего имущества или наших действий для этого после начала процедуры банкротства в 2015 году. Более того, мое и Плешаковой недвижимое имущество в этот период только увеличилось: на два нежилых помещения и долю в квартире соответственно, указанных в судебных определениях", — продолжает она.

Анодина считает, что вопрос был рассмотрен судьей "без назначения заседания, без учета поданных возражений, исключительно и односторонне основываясь на позиции заявителя — конкурсного управляющего", а судья, временно замещающая основного судью, приняла решение на базе исков о субсидиарной ответственности, поданных со нарушениями сроков их подач.

Анодина считает, что пропуск срока подачи иска конкурсным управляющим о привлечении к субсидиарной ответственности составляет почти 2 года.

"За прошедшие почти 6 лет процедуры банкротства, 4 лет конкурсного производства, 3 лет судебных процессов по обособленным спорам вступившими в силу судебными актами по арбитражным и уголовным делам не было установлено вины или недобросовестных действий меня и членов моей семьи, которые привели к банкротству "Трансаэро". Более того, вступившие в силу судебные акты (более 150) свидетельствуют об обратном", — пишет Анодина.

Она отмечает, что выводы об отсутствии вины следуют из решений и материалов уголовных дел и доследственных проверок. "Принятые судьей решения… приняты без надлежащего рассмотрения всех существенных юридических и фактических обстоятельств по данному делу".

"Данные решения являются юридически необоснованными, в этой связи мной предпринимаются действия в соответствии с законодательством, в том числе в установленный срок будут поданы апелляционные жалобы и предприняты меры по защите моих законных прав и интересов", — говорится в сообщении.

"С учётом того, что с момента подачи заявления о привлечении меня к субсидиарной ответственности прошло более 2,5 лет, а ходатайство конкурсного управляющего было подано только сейчас, я оцениваю данную ситуацию как очередной этап организованного давление на меня как на руководителя международной организации, на которую российским и международным законодательством возложены, в том числе, и независимые расследования всех авиапроисшествий, а также как очередную попытку дискредитации. В этой связи я буду предпринимать меры по защите своей чести и чести моей семьи, а также деловой репутации МАК", — отмечает Анодина.