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Задержанный в США топ-менеджер "Новатэка" освобожден под залог
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Задержанный в США по делу о неуплате налогов топ-менеджер "Новатэка" Марк Джитвэй освобожден под залог в $80 миллионов, следует из документов суда. Дело рассматривает суд... ПРАЙМ, 24.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Задержанный в США по делу о неуплате налогов топ-менеджер "Новатэка" Марк Джитвэй освобожден под залог в $80 миллионов, следует из документов суда. Дело рассматривает суд американского штата Флорида.
"Суд освободил ответчика под залог. Суд возобновится 30 сентября, чтобы установить дальнейший статус условий освобождения", — сообщается в документах.
Ранее прокуратура тербовала установить сумму залога в $80 миллионов. Джитвэй своей вины не признал.
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