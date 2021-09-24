МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Задержанный в США по делу о неуплате налогов топ-менеджер "Новатэка" Марк Джитвэй освобожден под залог в $80 миллионов, следует из документов суда. Дело рассматривает суд американского штата Флорида.

"Суд освободил ответчика под залог. Суд возобновится 30 сентября, чтобы установить дальнейший статус условий освобождения", — сообщается в документах.

Ранее прокуратура тербовала установить сумму залога в $80 миллионов. Джитвэй своей вины не признал.

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