МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Обвиняемый в налоговых преступлениях в США топ-менеджер "Новатэка" Марк Джитвэй по условиям залога будет находиться под электронным наблюдением и не должен покидать жилище, следует из документов суда. Задержанный в США топ-менеджер "Новатэка" освобожден под залог

"Установить электронное наблюдение или наблюдение по месту пребывания и исполнять указанные предписания", — говорится в документах суда штата Флорида, где рассматривается дело. Указано, что власти должны использовать "устройство слежения GPS", которое подсудимый не должен испортить ни каким образом, связанные с мониторингом расходы лягут на Джитвэя.

Джитвэю запрещено посещать аэропорты, автобусные и железнодорожные станции, следует из документа.

"Вы ограничены круглосуточным локдауном в вашем месте пребывания, за исключением медицинских необходимостей, для участия в судебном процессе или других разрешенных судом активностей", — отмечается в документе.

В нем указывается, что сумма залога установлена в 80 миллионов долларов. Суд назначил разбирательство по делу Джитвэя на ноябрь.

Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. По утверждению ведомства, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов.

Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав супругу-россиянку бенефициаром, и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.

В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет — по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет — по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет — по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года — по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год — по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.

Пресс-служба "Новатэка" сообщила в пятницу, что компания не получала никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно топ-менеджера, его арест не скажется на деятельности компании.