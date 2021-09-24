МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Посольство РФ в США пообещало оказать консульскую помощь зампреду правления "Новатэка" Марку Джитвэю, обвиняемому в уклонении от уплаты налогов.

"В случае необходимости окажем соотечественнику консульско-правовое содействие", — говорится в сообщении посольства. Отмечается, что посольство находится в тесном контакте с госдепом в связи с задержанием Джитвэя.

Джитвэй отпущен под залог в 80 миллионов долларов, по условиям освобождения он не должен покидать жилище и обязан носить устройство слежения.

Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. По утверждению ведомства, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов.

Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав супругу-россиянку бенефициаром, и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.

В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет — по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет — по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет — по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года — по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год — по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.

Пресс-служба "Новатэка" сообщила в пятницу, что компания не получала никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно топ-менеджера, его арест не скажется на деятельности компании.