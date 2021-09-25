МОСКВА, 25 сен — РИА Недвижимость. Опечатки и арифметические ошибки, которые появляются в результате технических сбоев или человеческого фактора, во множестве содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и воспроизводятся в выписках из него, рассказала РИА Недвижимость руководитель коммерческой практики адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Жанна Колесникова.

Закон о государственной регистрации недвижимости выделяет две категории ошибок в ЕГРН — технические и реестровые, уточнила она. Технические – это описки, опечатки, грамматические или арифметические и им подобные ошибки, допущенные регистратором прав при внесении сведений в ЕГРН и приведшие к несоответствию сведениям, содержащимся в документах, на основании которых вносились такие сведения, объяснила Колесникова.

"Проще говоря, это ошибки из-за невнимательности регистратора. Например, он неправильно переписал фамилию, дату рождения собственника или допустил ошибку в адресе объекта. Если в исходных документах данные указаны корректно, то такие ошибки в реестре не влекут за собой каких-то страшных последствий, поскольку очень легко исправляются. Но до момента исправления такие ошибки могут быть препятствием, например, для продажи недвижимости, получения разрешения на строительство", — уточнила адвокат.

К разряду технических ошибок можно отнести случаи, когда регистратор вносит запись о переходе права на объект, но "забывает" внести сведения о возникающем обременении, продолжила она. Например, при покупке квартиры в ипотеку такая ошибка чревата как для банка, выдавшего кредит, поскольку его право залога возникает с момента внесения записи об обременении, так и для самого заемщика, которому банк до момента регистрации залога может начислять повышенные проценты, отметила Колесникова.

Вторая категория – это ошибки реестровые, то есть воспроизведенные в ЕГРН неточности, содержащиеся в исходных документах (например, в договоре, межевом плане, техническом плане), сказала эксперт.

"Это уже ошибки, переписанные регистратором. Чаще всего встречается несоответствие границ земельного участка, отраженных в ЕГРН, фактическим границам на местности. Опасность такой ситуации очевидна – люди годами могут осваивать землю, которая формально им не принадлежит", — подчеркнула Колесникова.

Иногда одни и те же ошибки могут быть как реестровыми, так и техническими, добавила она.

"В моей практике был случай, когда после регистрации прав на четыре объекта в Долгопрудном в выписке в графе "адрес" название города фигурировало как "Долгопрудгый". На первый взгляд это очень похоже на опечатку, то есть техническую ошибку. Однако ее допустил кадастровый инженер при подготовке технических планов объектов, а регистратор просто переписал. Значит, ошибка реестровая, которая исправляется только путем исправления исходных документов. Примечательно, что в этом случае Росреестр по двум объектам исправил опечатку как техническую ошибку по заявлению собственника, а по двум другим потребовал сначала внести изменения в технические планы", — делится примером адвокат.

Кроме того, иногда встречаются ошибки при формировании выписок из ЕГРН, продолжает она, которые нельзя отнести к реестровым или техническим. Это, скорее, отдельный вид ошибок из-за технических проблем или сбоев. Чаще всего это бывает с электронными документами. Например, электронные выписки по объектам в Крыму иногда приходят с незаполненным разделом о зарегистрированных правах, говорит Колесникова.

"Прочитав такую выписку, можно сделать вывод, что права на объект ни за кем не зарегистрированы. Однако если вы знаете, что это не так, следует заказать бумажную выписку через МФЦ, в которых ошибки встречаются гораздо реже", — заключила эксперт.