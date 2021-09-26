МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. С начала нового года пособия на детей будут поступать на счета родителей проактивно, для получения средств не нужно будет обращаться специально, сообщает "Российская газета". Россиянам упростят получение некоторых пособий в 2022 году

Изменения коснутся не только отдельных граждан, но и работодателей — для них вводится новый порядок взаимодействия с Фондом социального страхования. Фонд будет перечислять средства на эти пособия напрямую получателю, от работодателя требуется лишь предоставить необходимые сведения о размере заработной платы женщины и о ее отпуске по беременности и родам. Информацию о рождении ребенка будет предоставлять ЗАГС. также работодателю больше не потребуются документы для оплаты больничных, необходимую информацию он будет получать из медицинской организации, которая также передаст ее в Фонд социального страхования.

Российские граждане уже получают ряд других пособий проактивно, в частности материнский капитал, единовременные выплаты на детей и пенсионерам. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, жители России будут получать в дальнейшем все больше информации о доступных им льготах и выплатах: как федеральных, так и региональных и муниципальных.