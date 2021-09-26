МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. С начала нового года пособия на детей будут поступать на счета родителей проактивно, для получения средств не нужно будет обращаться специально, сообщает "Российская газета".

Здание Пенсионного фонда РФ

Россиянам упростят получение некоторых пособий в 2022 году

Изменения коснутся не только отдельных граждан, но и работодателей — для них вводится новый порядок взаимодействия с Фондом социального страхования. Фонд будет перечислять средства на эти пособия напрямую получателю, от работодателя требуется лишь предоставить необходимые сведения о размере заработной платы женщины и о ее отпуске по беременности и родам. Информацию о рождении ребенка будет предоставлять ЗАГС. также работодателю больше не потребуются документы для оплаты больничных, необходимую информацию он будет получать из медицинской организации, которая также передаст ее в Фонд социального страхования.

Российские граждане уже получают ряд других пособий проактивно, в частности материнский капитал, единовременные выплаты на детей и пенсионерам. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, жители России будут получать в дальнейшем все больше информации о доступных им льготах и выплатах: как федеральных, так и региональных и муниципальных. 