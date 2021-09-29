МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск министерства обороны России, требовавшего взыскать более 2,9 миллиарда рублей с красноярского АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" (ИИС), разработчика и производителя спутников связи, в том числе для системы ГЛОНАСС.

"В иске отказать полностью", — говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее в сентябре суд в рамках этого дела объединил для совместного рассмотрения иски Минобороны к ИИС на суммы более 2,1 миллиарда рублей и более 816 миллионов.

Он удовлетворил соответствующее ходатайство истца, в котором говорилось, что споры возникли в связи с исполнением одного и того же контракта и связаны между собой по основаниям возникновения заявленных требований и представленным доказательствам.

Речь идет о госконтракте от 29 марта 2016 года стоимостью около 9,5 миллиарда рублей на выполнение опытно-конструкторской работы "Меридиан-М". Истец пытается взыскать неустойку за нарушение исполнителем условий контракта.

ИИС — ведущее предприятие госкорпорации "Роскосмос", занимающееся созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии и, в частности, производит спутники для ГЛОНАСС. Источник в ракетно-космической отрасли в 2020 году сообщил РИА Новости, что ИСС изготовит для Минобороны еще два космических аппарата связи "Меридиан-М".

Первые два спутника были выведены на орбиту в 2019-2020 годах. В 2006-2014 годах запустили семь аппаратов "Меридиан".

Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.

ГЛОНАСС – одна из четырех созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Гражданский сигнал отечественной группировки предоставляется на открытой и бесплатной основе всем пользователям в мире.

Особое значение система ГЛОНАСС имеет для эффективности решения задач Вооруженными силами. Система используется в высокоточном оружии, беспилотной авиации, для оперативного управления войсками.