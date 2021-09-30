МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Экс-замминистра просвещения России, а ныне вице-президент Сбербанка Марина Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Источник рассказал подробности обысков у вице-президента Сбербанка

Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. По данным собеседника РИА Новости, также должна состояться проверка госконтрактов, заключенных при ее участии.

"Ракова со вчерашнего вечера скрывается от органов следствия. Днем 29 сентября Марина Николаевна была вызвана на повторный допрос. Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь. Она выключила все телефоны и покинула место жительства. Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась", — рассказал собеседник агентства.

"В настоящее время следствие разыскивает Ракову, которая, предположительно, скрывается в Московском регионе. Границу России пока не пересекала. Всем, кто обладает информацией и месте нахождения Раковой, просьба связаться с ГУМВД по городу Москва", — добавил источник.

По данным источника РИА Новости, Ракову подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".

Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения — у тогдашнего руководства ФНФРО и у тогдашнего руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка — обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.

Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.