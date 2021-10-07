МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину и заявляет, что от следствия не скрывалась, сообщили РИА Новости в ОНК Москвы. Суд в Москве арестовал мужа экс-замминистра просвещения Раковой

"Она не признает вину. Также Ракова заявила, что не скрывалась от следствия", — сказали в комиссии.

По информации "Коммерсанта", следствие предложило Раковой дать признательные показания, оформив досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей (статья о мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 УК РФ), на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия.

После того, как Ракова не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Накануне МВД сообщило, что она находится в Главном следственном управлении столичного главка ведомства, с ней ведутся следственные действия.

Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.

По данным источника РИА Новости, Ракову подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".

Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения — у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка — обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.