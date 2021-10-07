МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Росреестр планирует предложить выделить пригодные для выращивания винограда территории в отдельную категорию земель. В классификаторе видов разрешенного использования (ВРИ) земельных участков с 8 октября 2021-го теперь появится новая строчка — "Возделывание винограда на виноградопригодных землях". Об этом нововведении сообщается на сайте ведомства. Объем инвестиций в российскую недвижимость достиг исторического рекорда

Пока что в России земельные участки, где организованы виноградники, имеют ВРИ "садоводство". В Росреестре сообщают, что "нововведение поможет сохранить виноградопригодные земли, подходящие под выращивание кустарников в целях повышения качества винограда и вина".

Закрепление за земельными участками ВРИ "виноградарство" будет означать то, что их невозможно будет застроить или использовать землю под выращивание других сельхозкультур.

Отмечается, что особое значение нововведение имеет для тех регионов России, в которых есть благоприятные земли для выращивания винограда: Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, Чечни, Дагестана, других кавказских республик, а также для Ростовской, Томской, Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей.