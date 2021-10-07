МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основатель Group-IB Илья Сачков находится пеод следствием по серьезным обвинениям, однако нужно дождаться окончания разбирательств, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала его арест

Ранее мать основателя компании Group-IB Людмила Сачкова, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о честном следствии по этому делу, ее письмо опубликовано журналом Forbes.

"Человека признать виновным может только суд, поэтому нужно дождаться завершения следственных действий и судебного разбирательства на этот счет", — заявил Песков журналистам.

Он отметил, что против Сачкова "выдвигаются очень и очень серьезные обвинения".

Комментируя заявления матери основания обвиняемого о том, что после ареста Сачкова многие теперь задумываются о том, чтобы уехать из страны, Песков сказал, что "вряд ли, конечно, нужно делать такие обобщающие выводы, основываясь на одном, пусть и таком серьезном случае" Песков: меры по стимуляции населения к вакцинации не планируются

На прошлой неделе Лефортовский суд арестовал Сачкова на два месяца. Решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября.

Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Group-IB — международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности.

Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов — крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.