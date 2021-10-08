МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы арестовал директора по региональному развитию ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. ПИК оценил ущерб от действий Лефеля в 100 миллионов рублей

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Лефелю меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 декабря 2021 года", — рассказал собеседник агентства.

Мужчине предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее Лефель работал вице-президентом другого крупного застройщика – группы ПИК. В "Самолете", где сейчас трудоустроен Лефель, в свою очередь заявили, что уголовное дело никак не связано с деятельностью компании.

Комментариями следственных органов агентство к настоящему моменту не располагает.