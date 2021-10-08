Суд арестовал регионального директора "Самолета" Лефеля
Суд арестовал регионального директора "Самолета" Лефеля по делу о мошенничестве
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы арестовал директора по региональному развитию ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Мужчине предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, ему грозит до 10 лет колонии.
Ранее Лефель работал вице-президентом другого крупного застройщика – группы ПИК. В "Самолете", где сейчас трудоустроен Лефель, в свою очередь заявили, что уголовное дело никак не связано с деятельностью компании.
Комментариями следственных органов агентство к настоящему моменту не располагает.
https://1prime.ru/legal/20211008/834917154.html
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