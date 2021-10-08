МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы сегодня, в пятницу, рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего вице-президента ГК "ПИК" Александра Лефеля по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. ПИК инициировал разбирательство в отношении бывшего топ-менеджера Лефеля

"Ходатайство следствия об аресте будет рассмотрено в пятницу 8 октября", — сказал собеседник агентства.

Ранее следствие попросило Тверской суд Москвы арестовать директора по региональному развитию ПАО "ГК Самолет", бывшего топ-менеджера группы компаний "ПИК" Александра Лефеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет колонии.