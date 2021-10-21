МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Мосгорсуд оставил в силе арест основателя Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Адвокат оценил сроки расследования дела Group-IB

"Решение Лефортовского районного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения", — сказал собеседник агентства.

Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью материалов дела.

В конце сентября Лефортовский суд вынес решение об аресте Сачкова на два месяца в рамках уголовного дела о государственной измене. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве подобных расследований, засекречены. Сачкову грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Дихтярь сообщил РИА Новости, что Сачков отрицает свою причастность к вменяемому ему преступлению.

"Он просил передать, что вину не признает", — сказал собеседник агентства.

Group-IB — международная компания-разработчик решений для выявления и противодействия кибератакам, обнаружения мошенничества, расследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа принимала участие в проведении международных расследований киберпреступлений. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов числятся крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.