МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению "Газпрома" взыскал с Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России 60 тысяч, а не 1 миллион рублей, судебных расходов по делу, в котором он оспаривал решение ведомства о якобы выявленных нарушениях при закупке труб большого диаметра почти на 100 миллиардов рублей, следует из опубликованного в четверг определения суда. Польша обвинила "Газпром" в нехватке газа в Европе

Как пояснил заявитель, для защиты свои прав и законных интересов он был вынужден прибегнуть к услугам представителей, в частности юристов из адвокатского бюро "Казаков и партнеры". В доказательство понесенных расходов "Газпром" представил три платежных поручения в адрес бюро на общую сумму 1 миллион рублей. Суд удовлетворил ходатайство частично.

"Исходя из оценки критериев сложности дела, с учетом характера спорного правоотношения, объема представленных по делу доказательств, объема оказанных представителем услуг, принципа разумности, временных затрат… суд приходит к выводу о том, что сумма понесенных расходов на оплату услуг представителя в размере 1 миллиона рублей превышает разумные пределы", — говорится в определении.

"Газпром инвест", дочерняя структура "Газпрома", в июне 2020 года объявил открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной максимальной ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей. Сообщалось, что почти 1,3 миллиона тонн труб, в зависимости от спецификации, должны быть поставлены на различные объекты, в частности, для магистрального газопровода "Сила Сибири", для системы магистральных газопроводов "Ухта — Торжок" и "Бованенково — Ухта".

ФАС получила две жалобы по поводу закупки – от ООО "Просперити" и физлица – и обе признала обоснованными. Ведомство вынесло два решения, в которых указало, что "Газпром инвест" незаконно включил в закупочную документацию ряд условий. В частности, о необходимости участникам отбора предоставить информацию о цепочке собственников, о праве заказчика направлять участникам закупки запросы о разъяснении положений заявки, о праве не заключать договор по результатам проведения закупки, о порядке оценки заявок по критериям "Опыт участника", "Статус участника", "Производственные мощности предприятия в 2021 году" и ряд других. Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова

"Газпром" и "Газпром инвест" оспорили выводы ФАС, и арбитражные суды трех инстанций признали решения ведомства недействительными. Как указали суды, ФАС не доказала, что то или иное условие было включено для обеспечения победы конкретного участника. Кроме того, суды пришли к выводу, что закупочная документация не нарушает прав заявителей жалоб в ФАС.

"Газпром" ранее заявлял, что считает жалобы попыткой сорвать реализацию его крупнейших инвестпроектов. В этом деле компания попросила взыскать с ответчика свои расходы, понесенные в рамках рассмотрения решения ФАС, вынесенного по жалобе "Просперити". Ранее суд взыскал в пользу "Газпрома" 80 тысяч рублей судебных расходов по второму делу, оно прошло только две инстанции, компания просила 800 тысяч рублей.