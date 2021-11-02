МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. При задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полета и потребовать возмещение убытков, которые он понес из-за задержки, кроме того, перевозчик должен организовать бесплатное хранение багажа и обеспечить пассажиров напитками, а если рейс задерживается более чем на 4 часа, пассажиров должны обеспечить горячим питанием, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Пассажиропоток российских авиакомпаний в сентябре вырос на 40,7%

Во вторник утром на фоне тумана более 200 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

"При задержке рейса пассажир имеет следующие права: 1) право на отказ от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным"; 2) право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда", — говорится в сообщении.

Так, пассажир вправе обратиться к перевозчику с претензией о возмещении убытков, которые он понес в связи с задержкой рейса, если, например, сорвались заранее оплаченные экскурсии или пассажир опоздал на поезд, пояснили в пресс-службе. Биржевая цена авиакеросина обновила очередной рекорд

Кроме того, при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное хранение багажа, предоставление комнаты матери и ребенка пассажирам с детьми до 7 лет, обеспечение прохладительными напитками, а также на 2 телефонных звонка или сообщения по электронной почте при ожидании более 2 часов, отметили в ведомстве.

Если рейс задерживается более чем на 4 часа, пассажиров должны обеспечить горячим питанием, при дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые 6 часов в дневное время и каждые 8 часов ночью.

При задержке отправления более 8 часов днем и более 6 часов ночью, пассажиров должны разместить в гостинице, организовав транспорт от аэропорта до гостиницы и обратно, добавили в пресс-службе.