МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Возможность участия во Всероссийской переписи населения онлайн продлена на неделю — до 14 ноября включительно, сообщил заместитель главы Росстата Павел Смелов.

"Мы видим, что в связи с ограничительными мерами нарастает популярность этой услуги, мы решили продлить перепись на портале "Госуслуги" до 14 ноября", — сказал Смелов на брифинге.

Всероссийская перепись проходит с 15 октября по 14 ноября, а пройти ее онлайн раньше разрешалось до 8 ноября.