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2021
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Росстат продлил онлайн-перепись населения на неделю
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Возможность участия во Всероссийской переписи населения онлайн продлена на неделю — до 14 ноября включительно, сообщил заместитель главы Росстата Павел Смелов. "Мы видим, что в... ПРАЙМ, 02.11.2021
право, общество , новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Возможность участия во Всероссийской переписи населения онлайн продлена на неделю — до 14 ноября включительно, сообщил заместитель главы Росстата Павел Смелов.
"Мы видим, что в связи с ограничительными мерами нарастает популярность этой услуги, мы решили продлить перепись на портале "Госуслуги" до 14 ноября", — сказал Смелов на брифинге.
Всероссийская перепись проходит с 15 октября по 14 ноября, а пройти ее онлайн раньше разрешалось до 8 ноября.