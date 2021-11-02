МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Количество звонков злоумышленников, представляющихся по телефону сотрудниками органов правопорядка, осенью 2021 года выросло в 10 раз по сравнению с январем-февралем, сообщила "Лаборатория Касперского". Банкир сообщил о возросшей активности мошенников в России

"Согласно анонимизированным отзывам пользователей Kaspersky Who Calls, в России осенью 2021 года по сравнению с январем-февралем в 10 раз выросло количество звонков с подозрением на мошенничество, когда злоумышленники представляются сотрудниками государственных структур и органов правопорядка, в частности МВД, полиции, Следственного комитета", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что мошенники обращаются к жертвам по имени и фамилии, в разговоре используют юридические термины. При этом злоумышленники в ходе разговора могут предлагать записать их ФИО и номер жетона, якобы это понадобится в ходе следственных действий.

Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, слова которого приводятся в сообщении, рассказал, что злоумышленники стали применять комбинированные схемы — если пользователь не верит звонку якобы представителя банка, то через некоторое время с тем же человеком связывается мошенник, который представляется сотрудником государственной структуры. Эксперт рассказал о скрытых настройках против мошенников в смартфоне

Мошенник сообщает, что они зафиксировали звонок от преступников, и предлагает содействовать следствию. После этого жертву убеждают выдать конфиденциальную информацию или перевести деньги на другой счет.

"Еще год назад мы фиксировали единичные отзывы (жалобы) среди наших пользователей на звонки от вероятных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас же очевидно, что часть мошеннических колл-центров основательно заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам — приводятся в сообщении слова аналитика Kaspersky Who Calls Виталия Воробьева.