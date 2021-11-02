МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. У прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут начать собирать дактилоскопические данные, а также у иностранцев, приобретающих гражданство РФ или прибывающих в страну на срок более 90 дней, соответствующий законопроект разработало МВД и ряд других силовых ведомств (он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов).

Ранее в СМИ сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с инициативой введения обязательной геномной регистрации для трудовых мигрантов из стран бывшего СССР. Хотя за последние годы СК РФ уже не раз выступал с такой идеей.

С внесенными в порядок сбора дактилоскопической информации изменениями соответствующий пункт звучит так: "Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве органов внутренних дел подлежит дактилоскопическая информация… 8.16. Об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу".

При этом изменяемый пункт содержит исключения (для высококвалифицированных специалистов и сотрудников иностранных компаний), в предлагаемой же редакции их нет.

Кроме того, этот же проект предлагает собирать дактилоскопическую информацию у приобретающих российское гражданство иностранцев и у тех иностранцев или апатридов, цель прибытия в Россию которых не связана с трудом и которые прибыли в Россию на срок более 90 дней (за исключением ряда лиц, уже упомянутых — в подпунктах 8.12 — 8.18).