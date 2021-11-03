МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Опрос ВЦИОМ показал, что для 63% респондентов идеальный босс должен быть скорее спокоен, чем эмоционален. Еще одним важным качеством руководителя 47% опрошенных назвали строгость. При этом пол, национальность и религиозная принадлежность начальника, как правило, неважны. Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья

По данным опроса, респонденты чаще предпочитают спокойного начальника эмоциональному (63% против 11%, для 26% это неважно). Возраст руководителя в основном не имеет значения для опрашиваемых (48%). При этом скорее всего они выберут зрелого, нежели молодого (39% против 13%).

Пол руководителя неважен для 63% опрошенных, но они скорее предпочтут мужчину, чем женщину (31% против 6% соответственно). Эксперты отмечают, что в последние годы меняется тренд на запрос на начальников-мужчин. С 1989 годы по 2018 годы их предпочитала половина опрошенных. С 2020 года доля таких ответов составляет лишь 30%.

В ходе опроса россияне перечислили следующие важные для них качества руководителя:

для 94% важно, чтобы начальник умел ставить конкретные задачи и контролировать их исполнение (неважно для 5%);

для 94% также важно, чтобы начальник умел собирать команду, делать акцент на своих сотрудниках, создавать комфортную атмосферу в коллективе (неважно для 5%).

89% считают, что босс должен поддерживать инициативы сотрудников, побуждать высказывать новые идеи и предложения (неважно для 10%),

88% выделили умение начальника делегировать задачи и поддерживать самостоятельность сотрудников (неважно для 9%).

Также для более половины опрошенных (65%) неважна национальность руководителя. При этом 34% указали, что хотели бы иметь начальника своей национальности, и только 1% — чужой. Названы регионы с наибольшим ростом зарплат

Почти половина респондентов (около 47%) предпочли строгого начальника. В 2014 году этот показатель составлял 66%, только 13% — мягкого, а для 40% это неважно.

Эксперты также отметили, что половина россиян (53%) выбрали бы себе начальника, склонного к нововведениям (69% в 2018 г.), а 18% — консервативного. Для 29% это неважно.

Кроме того, для большинства опрошенных (69%) неважно, верующий их начальник или атеист, 20% хотели бы верующего начальника (32% в 2014 г., 39% в 2018 г.), а 11% атеиста.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 9 октября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.