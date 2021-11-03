МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российские предприниматели больше всего нуждаются в том, чтобы им не запрещали работать и налоговой амнистии, говорится в отчете по итогам очередного опроса "Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки", предоставленного РИА Новости аппаратом уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. Титов предложил поддержать бизнес вне реестра МСП

"Главными мерами поддержки, которые требуются бизнесу, названы: не закрывать бизнес на карантин (67,1%), освободить от налогов, снизить налоговую нагрузку или провести новую налоговую реструктуризацию (66,1%), новые прямые дотации в размере одного МРОТ на работающего за все месяцы ограничений (31,6%)", — говорится в отчете по итогам опроса более 7 тысяч предприятий из 85 субъектов страны.

Продление локдауна поставит каждое четвертое малое предприятие под угрозу закрытия. Если ограничения будут продлены после 7 ноября текущего года, то 56,0% предпринимателей будут работать себе в убыток и балансировать на грани выживания, ожидая снятия ограничений. 28,6% респондентов в таких условиях не смогут продолжать заниматься бизнесом. И только 8,5% смогут продолжать свою деятельность без изменений.

"Как мы видим, главной мерой поддержки, которую люди ждут и на которую рассчитывают, является налоговая реструктуризация или налоговая амнистия. Это станет ощутимой расходной статьей, но состояние федерального бюджета позволяет с ним справиться", — прокомментировал итоги опроса бизнес-омбудсмен Борис Титов. Титов оценил новые меры господдержки компаний на фоне COVID

Опрос также показал, что к началу нового локдауна МСП так и не успели полностью восстановить докризисные обороты — 62,7% респондентов указали, что за 9 месяцев 2021 года обороты компании были ниже, чем за тот же период 2019. 24% сумели восстановить выручку, а 5,5% — даже превзойти докризисный уровень, 4,5% сменили сферу деятельности, а 3,3% закрыли бизнес.

"Новый локдаун нанесет удар по занятости в МСП. В его рамках 56,4% предпринимателей теми или иными способами смогут сохранить штат сотрудников: 19,7% – с помощью мер поддержки, 26,5% – с помощью личных накоплений. Еще у 10,2% локдаун не окажет влияние на занятость. Но 33,4% бизнесменов распустят часть своих сотрудников, 10,1% – распустят всех", — говорится в итогах опроса.

Там добавляется, что предлагаемые меры поддержки расходятся с потребностями предпринимателей. Самая популярная мера, которой смогли воспользоваться предприниматели до сих пор — субсидии в размере МРОТ в связи с ограничениями (41,8%). На втором месте — "снижение в регионах налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения" (26,9%). На третьем "кредит ФОТ 3.0", который в этом году смогли получить 24% предпринимателей.