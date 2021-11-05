МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Как добиться списания долгов за жилищно-коммунальные услуги в связи с истечением трехлетнего срока давности, "Российской газете" рассказала член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. Россиянам объяснили, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ

По словам юриста, срок исковой давности по каждой квитанции исчисляется отдельно, со следующего дня после наступления срока оплаты по квитанции. Но если должник вносит платеж по такой квитанции, он тем самым признает долг и срок начинает исчисляться заново.

Заявление о применении срока исковой давности можно подать лишь в случае, если в производство суда уже принято дело по иску управляющей компании (УК) к жильцу о взыскании долга. Но обязать управляющую компанию подать иск невозможно. Поэтому часто случается, что формально срок давности уже истек, однако в квитанциях все равно указываются долги.

Рамзенкова отмечает, что долгое время суды отказывались удовлетворять требования о списании, ведь такое основание в законодательстве прямо не предусмотрено, однако к сегодняшнему дню появились прецеденты.

Юрист приводит следующий пример. УК вписывала в квитанции долги со сроком более трех лет и не аннулировала задолженность, невзирая на просьбы и требования. Одна из "должниц" обратилась в суд с требованием аннулировать задолженность и обязать УК выдать справку об ее отсутствии. Сначала суд ей отказал, сославшись, поскольку не мог установить, истек ли срок исковой давности — УК не предъявляла иска о взыскании задолженности. Зато апелляционный суд отметил, что ни Жилищный кодекс, ни Правила предоставления коммунальных услуг не предусматривают оснований для доначисления в платежном документе долгов за предыдущие расчетные периоды за рамками трех лет. В итоге женщина выиграла дело.