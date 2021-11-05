БРЮССЕЛЬ, 5 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда о выплате Россией более 50 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа и вернул дело на повторное рассмотрение, говорится в решении, обнародованном на сайте суда. Глава МИД Австрии приветствовал планы России по газу в Европе

"В 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС. Сегодня Верховный суд отменил окончательное решение апелляционного суда, а также предыдущее решение суда. Верховный суд удовлетворил одно из оснований для апелляции Российской Федерации. Дело было передано в Апелляционный суд Амстердама для нового решения по этому основанию. Остальные основания отклонены", — подчеркивается в постановлении.

Вместе с тем Верховный суд Нидерландов постановил, что аргумент России о том, что экс-акционеры ЮКОСа совершили мошенничество, был ошибочно проигнорирован Апелляционным судом.

"Верховный суд вынес решение в пользу РФ по одному пункту. Он считает, что по процессуальным причинам Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент Российской Федерации о том, что акционеры предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре, и поэтому не вынес по этому поводу решение по существу. Следовательно, решения Апелляционного суда не могут оставаться в силе", — говорится в постановлении, опубликованным на сайте суда.

Летом 2014 года третейский суд в Гааге единогласно принял решение об удовлетворении иска бывших акционеров ЮКОСа и потребовал от России выплатить им около 50 миллиардов долларов. Россия оспорила это решение, и в весной 2016 года окружной суд в Гааге признал его недействительным. Тем не менее, в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги повторно обязал Россию выплатить указанную сумму бывшим акционерам ЮКОСа.

В мае того же 2020 года российский минюст сообщил, что Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", принуждающего Россию к выплате 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. Подчеркивалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов в связи с начислением пени.

В ведомстве тогда отмечали, что апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" законодательства. Контроль над активами компании был получен экс-акционерами ЮКОСа с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию. Кроме того, бывшие владельцы систематически уклоненялись от уплаты налогов, нелегально выводили активы за рубеж, отмывали денежные средства и совершали прочие противоправные действия, поясняли в министерстве.